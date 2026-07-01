В Башкортостане за полгода подешевели частные дома

С начала 2026 года цены на дома выросли в 61 регионе России из 85, в 24 упали.

В среднем индивидуальный дом в России стоит 7 632 221 рубль, что на 1,7% больше, чем было в конце прошлого года.

Портал отмечает, что наибольший рост цен на дома идет там, где действуют государственные льготные программы для строительства и приобретения таких объектов – прежде всего «Дальневосточная ипотека» под 2% и «Дальневосточный гектар».

Там, где нет стимулирующих мер, прирост весьма скромный. Это говорит о том, что текущая экономическая ситуация не позволяет людям приобретать такие дорогостоящие активы.

В Башкортостане за первое полугодие 2026 года такое жилье подешевело на 1,6%, до 6 258 227 рублей.