В Башкортостане за полгода подешевели частные дома

Портал «Мир квартир» исследовал цены на рынке недвижимости в 85 регионах страны, чтобы определить динамику цен на индивидуальные дома по итогам первого полугодия 2026 года.
С начала 2026 года цены на дома выросли в 61 регионе России из 85, в 24 упали.
В среднем индивидуальный дом в России стоит 7 632 221 рубль, что на 1,7% больше, чем было в конце прошлого года.
Портал отмечает, что наибольший рост цен на дома идет там, где действуют государственные льготные программы для строительства и приобретения таких объектов – прежде всего «Дальневосточная ипотека» под 2% и «Дальневосточный гектар».
Там, где нет стимулирующих мер, прирост весьма скромный. Это говорит о том, что текущая экономическая ситуация не позволяет людям приобретать такие дорогостоящие активы.
В Башкортостане за первое полугодие 2026 года такое жилье подешевело на 1,6%, до 6 258 227 рублей.
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