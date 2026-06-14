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Май 2026: в Уфе подешевела аренда квартир

Портал «Мир квартир» исследовал цены на рынке недвижимости в 70 крупнейших городах России, чтобы определить динамику стоимости аренды квартиры по итогам мая 2026 года.

Портал отмечает, что с февраля съемные квартиры в основном дешевеют: отсутствие роста доходов не позволяет арендаторам платить за жилье столько, сколько хотелось бы его владельцам. Ставки аренды снижаются не только под влиянием общего застойного тренда в экономике, но и под воздействием увеличения предложения: количество объявлений за месяц выросло на 25%.

В среднем по всем городам арендные ставки на однокомнатные квартиры за май снизились на 0,1%, до 26 580 рублей в месяц.

Квартиры с двумя комнатами, сдаваемые внаем, подешевели в среднем на 0,8%, до 33 692 рублей в месяц.

«Трешки» в мае подешевели на 0,5%, до 42 565 рублей в месяц.

В Уфе в мае в среднем по городу цены составляли:

Однокомнатные – 24 189 рублей в месяц (-0,5% за месяц);

Двухкомнатные – 31 536 рублей в месяц (-0,3%);

Трехкомнатные – 41 853 рубля в месяц (-0,9%).

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