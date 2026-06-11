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Недвижимость

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Май 2026: в Уфе подешевела вторичка

Портал «Мир квартир» исследовал цены на рынке недвижимости в 70 крупнейших городах России, чтобы определить динамику цен на вторичные квартиры по итогам мая 2026 года.

В среднем по исследованным городам метр вторичной недвижимости в мае подорожал на 0,2%, цена теперь составляет 131 759 рублей.

Наиболее существенный рост цен обнаружился в Томске (+2,4%), Московской области (+1,8%) и Владивостоке (+1,7%).

Стоимость вторичной квартиры в мае выросла только в 25 городах из 70, в 43 снизилась. Средняя стоимость поднялась на 0,2%, такое жилье обойдется сейчас в 7 022 401 рубль.

В Уфе «квадрат» вторичного жилья в мае 2026 года подешевел на 0,3% и стоит теперь 135 500 рублей в среднем.

Средняя стоимость квартиры снизилась на 0,2%, до 7 108 614 рублей.

Эксперт портала отмечает, что в предыдущие месяцы наблюдался переток покупателей из офисов продаж застройщиков на вторичку – из-за большей доступности квартир в этом сегменте. В результате чего цены на регулярном рынке подрастали более бодро. Сейчас покупатели, видимо, затаились в ожидании более доступных ставок по ипотеке, которые многие эксперты обещают к концу года.

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