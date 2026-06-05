Уфа вошла в топ-10 городов с самой низкой окупаемостью однушек

По всем российским миллионникам в среднем срок окупаемости однокомнатной квартиры под сдачу в аренду составил 17 лет (+0,9 года за год). Доходность такого актива за год снизилась с 6,2 до 5,9% годовых.

Согласно расчетам, быстрее всего однокомнатная квартира под аренду окупится в Красноярске – на это потребуется 15,1 года. Следом идут Волгоград (15,6 года) и Пермь (15,7 года).

Хуже всего ситуация в Москве (24,7 года), Санкт-Петербурге (23,7 года) и Казани (22,8 года).

Уфа входит в десятку городов с самой медленной окупаемостью: доходность однушек составляет всего 5,5% в года, окупается квартира за 18,1 года.

Для расчетов брались средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке и средняя ставка аренды по состоянию на начало мая 2026 года.

Расходы на простой, содержание и обслуживание квартиры при этом не учитывались, так что реальная ситуация будет еще хуже.