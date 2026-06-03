Май 2026: в Уфе резко подешевели квартиры в новостройках

В среднем по исследованным городам метр строящейся недвижимости в мае подорожал на 0,1%, цена теперь составляет 159 677 рублей в среднем.

Больше всего подорожал квадратный метр новостроек в Белгороде (+2,5%), Московской области (+2,1%), Улан-Удэ (+2%).

Стоимость новой квартиры в мае выросла только в 34 городах из 70, в 35 снизилась. Средняя стоимость поднялась на 0,1%, такое жилье обойдется сейчас в 8 316 213 рублей.

В Уфе «квадрат» нового жилья в мае 2026 года подешевел сразу на 1,3% и стоит теперь 168 985 рублей в среднем.

Средняя стоимость новой квартиры снизилась на 0,9%, до 7 644 986 рублей.