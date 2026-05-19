В Уфе в апреле подорожали вторичные квартиры

В среднем по исследованным городам метр вторичной недвижимости в апреле подорожал на 0,8%, цена теперь составляет 131 451 рубль.

Наиболее существенный рост цен обнаружился в Московской области (+3,5%), Туле (+3%) и Кирове (+2,9%).

Стоимость вторичной квартиры в апреле выросла в 52 городах из 70, в 15 снизилась. Средняя стоимость поднялась на 0,8%, такое жилье обойдется сейчас в 7 038 996 рублей.

В Уфе «квадрат» вторичного жилья в апреле 2026 года подорожал на 0,1% и стоит теперь 135 882 рубля в среднем.

Средняя стоимость квартиры при этом поднялась на 0,9%, до 7 120 313 рублей.