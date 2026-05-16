Апрель 2026: в Уфе подорожали новостройки

Портал «Мир квартир» исследовал цены на рынке недвижимости в 70 крупнейших городах России, чтобы определить динамику цен на новые квартиры по итогам апреля 2026 года.

В среднем по исследованным городам метр строящейся недвижимости в апреле подорожал на 0,6%, цена теперь составляет 159 543 рубля.

Больше всего подорожал квадратный метр новостроек в Ставрополе (+6,5%), Грозном (+6,4%) и Санкт-Петербурге (+5,3%).

Стоимость новой квартиры в апреле выросла только в 45 городах из 70, в 25 снизилась. Средняя стоимость поднялась на 0,2%, такое жилье обойдется сейчас в 8 325 940 рублей.

В Уфе «квадрат» нового жилья в апреле 2026 года подорожал на 0,5% и стоит теперь 171 206 рублей в среднем.

Средняя стоимость квартиры при этом поднялась на 0,7%, до 7 715 769 рублей.

