Февраль 2026: в Уфе резко подорожал «квадрат» вторички

В среднем по исследованным городам метр вторички в феврале подорожал на 1,1%, цена теперь составляет 128 702 рубля.

Больше всего подорожал квадратный метр вторичной недвижимости в Москве (+3,9%), Набережных Челнах (+3,3%) и Смоленске (+2,6%).

Стоимость вторичной квартиры в феврале выросла в 55 городах из 70, в 12 снизилась. Средняя стоимость поднялась на 1,3%, такое жилье обойдется сейчас в 6 931 399 рублей.

В Уфе «квадрат» вторичного жилья в феврале 2026 года подорожал на 1% и стоит теперь 132 072 рубля в среднем.

Средняя стоимость квартиры при этом снизилась на 0,1%, до 6 972 093 рублей.