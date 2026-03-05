Февраль 2026: в Уфе резко подорожал «квадрат» вторички

Портал «Мир квартир» исследовал цены на рынке недвижимости в 70 крупнейших городах России, чтобы определить динамику цен на вторичные квартиры по итогам февраля 2026 года.
В среднем по исследованным городам метр вторички в феврале подорожал на 1,1%, цена теперь составляет 128 702 рубля.
Больше всего подорожал квадратный метр вторичной недвижимости в Москве (+3,9%), Набережных Челнах (+3,3%) и Смоленске (+2,6%).
Стоимость вторичной квартиры в феврале выросла в 55 городах из 70, в 12 снизилась. Средняя стоимость поднялась на 1,3%, такое жилье обойдется сейчас в 6 931 399 рублей.
В Уфе «квадрат» вторичного жилья в феврале 2026 года подорожал на 1% и стоит теперь 132 072 рубля в среднем.
Средняя стоимость квартиры при этом снизилась на 0,1%, до 6 972 093 рублей.
