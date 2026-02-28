Февраль 2026: в Уфе резко подешевел «квадрат» новостройки

В среднем по исследованным городам метр строящейся недвижимости в феврале подорожал на 0,8%, цена теперь составляет 158 348 рублей.

Больше всего подорожал квадратный метр новостроек в Грозном (+10,3%), Сочи (+8,3%) и Барнауле (+5,2%).

Стоимость новой квартиры в феврале выросла только в 47 городах из 70, в 21 снизилась. Средняя стоимость поднялась на 1%, такое жилье обойдется сейчас в 8 295 674 рублей.

В Уфе «квадрат» нового жилья в феврале 2026 года подешевел сразу на 1,7% и стоит теперь 168 976 рублей в среднем.

Средняя стоимость квартиры при этом поднялась на 0,7%, до 7 677 103 рублей.