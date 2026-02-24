В Уфе резко подорожала аренда маленьких квартир

Портал отмечает, что спрос на квартиры площадью до 32 кв. м вырос с февраля 2025 года на 15%: многие арендаторы пытаются таким образом экономить, переезжая в них из полноразмерных однушек, которые в среднем обходятся на 17% дороже.

Аренда небольших однушек и студий подорожала за год в 49 городах из исследованных 70, в 21 подешевели.

Наибольший рост ставок наблюдался в Белгороде (+16,2%), Рязани (+16,1%) и Чебоксарах (+15,5%).

В среднем по всем городам рост составил 3,6%, до 40 239 рублей в месяц.

При этом обычные однокомнатные квартиры подорожали за год на 3,3%, двухкомнатные и трехкомнатные – на 3%.

В Уфе аренда такой квартиры сейчас обойдется в среднем в 22 642 рубля в месяц, что на 8,1% больше, чем было год назад.