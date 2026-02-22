Январь 2026: в Уфе подорожала аренда квартир

Портал «Мир квартир» сравнил цены на рынке аренды в 70 крупнейших городах России, чтобы выявить динамику в январе 2026 года.
Портал отмечает, что ветер на рынке аренды квартир переменился: жилье перестало дешеветь. Более того, в большинстве городов страны собственники квартир сейчас отыгрываются за провал последних нескольких месяцев, повышая плату своим жильцам.
В среднем по всем городам арендные ставки на однокомнатные квартиры в январе 2026 года выросли на 1,9%, до 27 806 рублей в месяц.
Квартиры с двумя комнатами, сдаваемые внаем, подорожали в среднем на 1,1%, до 34 277 рублей в месяц.
«Трешки» за месяц выросли в цене тоже на 1,1%, до 42 950 рублей в месяц.
В Уфе за январь подорожала аренда всех типов квартир, но особенно – «однушек». В среднем по городу цены составляли:
Однокомнатные – 25 692 рубля в месяц (+2,4% за месяц);
Двухкомнатные – 33 205 рубля в месяц (+0,8%);
Трехкомнатные – 43 394 рублей в месяц (+0,1%).
