Январь 2026: в Уфе подорожала аренда квартир

Портал отмечает, что ветер на рынке аренды квартир переменился: жилье перестало дешеветь. Более того, в большинстве городов страны собственники квартир сейчас отыгрываются за провал последних нескольких месяцев, повышая плату своим жильцам.

В среднем по всем городам арендные ставки на однокомнатные квартиры в январе 2026 года выросли на 1,9%, до 27 806 рублей в месяц.

Квартиры с двумя комнатами, сдаваемые внаем, подорожали в среднем на 1,1%, до 34 277 рублей в месяц.

«Трешки» за месяц выросли в цене тоже на 1,1%, до 42 950 рублей в месяц.

В Уфе за январь подорожала аренда всех типов квартир, но особенно – «однушек». В среднем по городу цены составляли:

Однокомнатные – 25 692 рубля в месяц (+2,4% за месяц);

Двухкомнатные – 33 205 рубля в месяц (+0,8%);

Трехкомнатные – 43 394 рублей в месяц (+0,1%).