Сколько нужно зарабатывать, чтобы одобрили ипотеку в Уфе?

Выводы неутешительные: в среднем по мегаполисам надо зарабатывать около 190 тыс. рублей в месяц.

Тем, чьи заработки меньше 120 тыс. рублей в месяц, такую ипотеку на двушку не дадут ни в одном мегаполисе.

Самые высокие требования к зарплате при одобрении рыночной ипотеки на двухкомнатную вторичную квартиру – в Москве: там нужно зарабатывать хотя бы 523,9 тыс. рублей в месяц.

Следом идут Санкт-Петербург (297,5 тыс. рублей) и Казань (248,6 тыс. рублей).

В Уфе при средней стоимости такой квартиры 6,5 млн рублей, зарабатывать нужно не меньше 151,7 тыс. рублей в месяц.

Параметры исследования: ставка ипотеки – 20,5%, срок – 20 лет, площадь вторичной квартиры – 55 кв. м