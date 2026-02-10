Январь 2026: в Уфе резко подорожало вторичное жилье

В среднем по исследованным городам метр вторичной недвижимости в январе подорожал на 2%, цена теперь составляет 127 287 рублей.

Больше всего подорожал квадратный метр в Ленинградской области (+6,3%), Перми (+6%) и Москве (+5,6%).

Стоимость вторичной квартиры в январе выросла в 68 городах из 70, в двух снизилась. Средняя стоимость поднялась на 2,9%, такое жилье обойдется сейчас в 6 842 006 рублей.

Портал связывает это с тем, что в отсутствие доступных жилищных кредитов те покупатели, которые не подходят под условия льготной семейной ипотеки на первичке, устремляются на вторичный рынок.

В Уфе «квадрат» вторичного жилья в январе 2026 года подорожал сразу на 1,7% и стоит теперь 130 738 рублей в среднем.

Средняя стоимость квартиры выросла на 3,6%, до 6 978 391 рубля.