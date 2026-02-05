Январь 2026: в Уфе резко подешевели новостройки

В среднем по исследованным городам метр строящейся недвижимости в январе подорожал на 0,7%, цена теперь составляет 157 144 рубля.

Больше всего подорожал квадратный метр новостроек в Грозном (+16,2%), Симферополе (+10,1%) и Нижнем Тагиле (+9,9%).

Стоимость новой квартиры в январе выросла только в 46 городах из 70, в 23 снизилась. Средняя стоимость поднялась на 1,5%, такое жилье обойдется сейчас в 8 216 466 рублей.

В Уфе «квадрат» нового жилья в январе 2026 года подешевел сразу на 4,7% и стоит теперь 171 940 рублей в среднем.

Средняя стоимость квартиры упала на 2,3%, до 7 624 176 рублей.