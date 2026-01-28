Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Недвижимость

Итоги 2025 года: маленькие квартиры в Уфе подорожали на 4,5%

Портал «Мир квартир» исследовал цены на рынке недвижимости в 70 крупнейших городах России, чтобы определить динамику цен на вторичные квартиры площадью до 32 кв. м по итогам 2025 года.

В среднем по исследованным городам «квадрат» вторичной маленькой квартиры с начала 2025 года подорожал на 11,9%, цена теперь составляет 133 735 рублей.

Больше всего подорожал квадратный метр в Курске (+64,1%), Череповце (+30%) и Ижевске (+28%).

Стоимость такой квартиры за год поднялась в 64 городах из 70. Средняя стоимость выросла на 9,3%, такое жилье обойдется сейчас в 3 571 701 рубль.

В Уфе «квадрат» квартиры-малютки на вторичном рынке с начала 2025 года подорожал на 11,5% и стоит теперь 139 041 рубль в среднем.

Средняя стоимость квартиры выросла на 4,5%, до 3 576 788 рублей.

