Аренда домов в Башкортостане за год подешевела на 27,1%

Портал отмечает, что за 2025 год аренда домов поднялась лишь в 17 регионах из 83, в 66 опустилась.

Сильнее всего подорожали съемные дома в Мордовии (+58,7%), Забайкальском (+47,1%) и Хабаровском (+39,8%) краях.

Самое большое падение ставок наблюдалось в Камчатском крае (-63,5%), Кемеровской области (-59,5%) и Приморском крае (-52,1%).

В среднем по стране ставка аренды дома снизилась на 22,8% за год, до 46 379 рублей в месяц.

Падение цен коснулось и Башкортостана: за 2025 год средняя ставка аренды загородных коттеджей и дач снизилась на 27,1%, до 40 877 рублей.