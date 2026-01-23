Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Недвижимость

Аренда домов в Башкортостане за год подешевела на 27,1%

Специалисты портала «Мир квартир» провели исследование ставок аренды загородных коттеджей и дач в 83 регионах страны, чтобы проследить динамику за 2025 год.

Портал отмечает, что за 2025 год аренда домов поднялась лишь в 17 регионах из 83, в 66 опустилась.

Сильнее всего подорожали съемные дома в Мордовии (+58,7%), Забайкальском (+47,1%) и Хабаровском (+39,8%) краях.

Самое большое падение ставок наблюдалось в Камчатском крае (-63,5%), Кемеровской области (-59,5%) и Приморском крае (-52,1%).

В среднем по стране ставка аренды дома снизилась на 22,8% за год, до 46 379 рублей в месяц.

Падение цен коснулось и Башкортостана: за 2025 год средняя ставка аренды загородных коттеджей и дач снизилась на 27,1%, до 40 877 рублей.

