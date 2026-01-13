Январь 2026: в Уфе сократился срок окупаемости вторичных квартир

Самым лучшим городом для покупки квартиры под сдачу в аренду стал Нижний Тагил, где доходность составила 8,8% годовых, а окупаемость – 11,4 года.

Также хорошо окупается жилье в Астрахани (8,7% и 11,5 года) и Грозном (8,5% и 11,8 года).

Уфа с этим по-прежнему все плохо: при средней стоимости 6 737 744 рубля квартиры сдаются за 32 900 рублей в месяц, доходность составляет 5,9% в год и окупается квартира за 17 лет. В середине 2025 года окупаемость составляла 17,3 года.

Особенности исследования: для расчета было предположено, что квартира покупается на вторичном рынке и сдается круглый год без простоев, также не учитывались расходы на ремонт, содержание и на поиск арендатора, налоги и так далее, то есть реальная доходность будет еще ниже.