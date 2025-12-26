Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Недвижимость

Итоги 2025 года: частные дома в Башкортостане подорожали на 4,6%

Портал «Мир квартир», подводя предварительные итоги 2025 года, исследовал цены на рынке недвижимости в 85 регионах страны, чтобы определить динамику цен на индивидуальные дома.

За последний год цены на дома выросли в 48 регионах России из 85 исследованных, в 36 снизились.

В среднем индивидуальный дом по России стоит 7 504 314 рублей, что на 2,4% больше, чем было в конце прошлого года.

Самые дорогие на сегодняшний день частные дома, конечно, в Москве (32 292 807 рублей в среднем), Санкт-Петербурге (24 728 458 рублей) и Московской области (18 416 600 рублей).

В Башкортостане цены с начала года поднялись незначительно: сегодня такое жилье обойдется в среднем в 6 360 343 рубля, что на 4,6% дороже, чем было год назад.

