В Башкортостане сдали первый дом по проекту комплексного развития территорий

Дом расположен на улице Орджоникидзе в Калининском районе Уфы. Разрешение на строительство здания по договору КРТ выдали в начале 2024 года.

«И вот меньше чем за два года на месте двухэтажных аварийных домов вырос красивый 16-этажный многоквартирный дом, который задает новый уровень жилья стандарт-класса», – отметил исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Артем Ковшов.

В этом квартале застройщик планирует возвести еще четыре таких дома общей площадью более 39 тыс. кв. м, их строительство уже активно продвигается.

Договор КРТ подразумевает реновацию всего квартала в целом, благоустройство территории, включая детские игровые и спортивные зоны. В скором времени сдадут первую функциональную площадку с воркаут-зоной, тренажерами и амфитеатром во дворе нового дома.