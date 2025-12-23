Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Недвижимость

В Башкортостане сдали первый дом по проекту комплексного развития территорий

Это первый реализованный проект многоквартирного дома в рамках КРТ, который впервые был заключен в республике в начале 2023 года. 

pravitelstvorb.ru

Дом расположен на улице Орджоникидзе в Калининском районе Уфы. Разрешение на строительство здания по договору КРТ выдали в начале 2024 года.

«И вот меньше чем за два года на месте двухэтажных аварийных домов вырос красивый 16-этажный многоквартирный дом, который задает новый уровень жилья стандарт-класса», – отметил исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Артем Ковшов.

В этом квартале застройщик планирует возвести еще четыре таких дома общей площадью более 39 тыс. кв. м, их строительство уже активно продвигается.

Договор КРТ подразумевает реновацию всего квартала в целом, благоустройство территории, включая детские игровые и спортивные зоны. В скором времени сдадут первую функциональную площадку с воркаут-зоной, тренажерами и амфитеатром во дворе нового дома.

