Ноябрь 2025 года: в Уфе дешевеет аренда квартир

Портал «Мир квартир» исследовал цены на рынке недвижимости в 70 крупнейших городах России, чтобы определить динамику цен на аренду жилья по итогам ноября 2025 года.
Портал отмечает, что по стране ставки аренды жилья падают второй месяц подряд, правда, темпы замедляются. Ставки уже опустились до августовского уровня, сведя на нет сентябрьское сезонное подорожание.
В среднем по всем городам арендные ставки на однокомнатные квартиры в ноябре 2025 года снизились на 0,5%, до 27 774 рублей в месяц.
Квартиры с двумя комнатами, сдаваемые внаем, подешевели в среднем тоже на 0,5%, до 34 782 рублей в месяц.
«Трешки» за месяц подешевели на 0,9%, до 43 551 рубля в месяц.
В Уфе в ноябре резко подешевела аренда «однушек» и «двушек», в то время как трехкомнатные квартиры выросли в цене. В среднем по городу цены составляли:
Однокомнатные – 24 886 рублей в месяц (-2,3% за месяц);
Двухкомнатные – 33 819 рублей в месяц (-1,5%);
Трехкомнатные – 44 595 рублей в месяц (+0,5%).
