Ноябрь 2025: в Уфе продолжается рост цен на вторичное жилье

В среднем по исследованным городам метр вторичной недвижимости в ноябре подорожал на 0,7%, цена теперь составляет 124 064 рубля.

Сильнее всего подорожал квадратный метр вторички в Череповце (+2,3%), Перми (+1,8%), Кирове (+1,8%).

Стоимость вторичной квартиры за ноябрь поднялась в 64 городах из 70, в шести снизилась. Средняя стоимость снизилась на 0,7%, такое жилье обойдется сейчас в 6 634 631 рубль.

В Уфе «квадрат» вторичного жилья в ноябре 2025 года подешевел на 0,5% и стоит теперь 127 904 рубля в среднем.

Средняя стоимость квартиры выросла сразу на 1,3%, до 6 769 650 рублей.