Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Недвижимость
  • News
Недвижимость

Поделиться:

Ноябрь 2025: в Уфе продолжается рост цен на вторичное жилье

Портал «Мир квартир» исследовал цены на рынке недвижимости в 70 крупнейших городах России, чтобы определить динамику цен на вторичные квартиры по итогам ноября 2025 года.

В среднем по исследованным городам метр вторичной недвижимости в ноябре подорожал на 0,7%, цена теперь составляет 124 064 рубля.

Сильнее всего подорожал квадратный метр вторички в Череповце (+2,3%), Перми (+1,8%), Кирове (+1,8%).

Стоимость вторичной квартиры за ноябрь поднялась в 64 городах из 70, в шести снизилась. Средняя стоимость снизилась на 0,7%, такое жилье обойдется сейчас в 6 634 631 рубль.

В Уфе «квадрат» вторичного жилья в ноябре 2025 года подешевел на 0,5% и стоит теперь 127 904 рубля в среднем.

Средняя стоимость квартиры выросла сразу на 1,3%, до 6 769 650 рублей.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: