Рай в шалаше: сколько «квадратов» жилья можно купить в Москве, продав квартиру в Уфе?

В исследовании учитывались средние цены на квартиры на вторичном рынке и сопоставлялись с московскими ценами.

Самое выигрышное положение оказалось у тех, кто владеет недвижимостью в Сочи: продав свою квартиру на «вторичке» средней стоимостью 13 192 454 рубля, они смогут купить в Москве небольшую однокомнатную квартиру площадью 36,8 кв. м.

Владельцы жилья в Санкт-Петербурге тоже смогут купить в столице «однушку», но чуть более тесную – 33,5 кв. м.

Все остальные могут рассчитывать в лучшем случае на микростудию от 25,9 кв. м (Владивосток) и меньше.

В среднем россиянин на деньги, вырученные от сделки со своей квартирой, приобретет в столице 17,7 кв. м жилья – в прошлом году было 18 ровно.

В Уфе ситуация чуть лучше средней по стране: при средней стоимости вторичной квартиры на рынке 6 684 889 рублей, после продажи можно будет купить 18,7 кв. м жилья в Москве. При этом Уфа понемногу «подтягивается» за столицей: год назад речь шла о 18,1 кв. м.