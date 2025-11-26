Ноябрь 2025: в Уфе дорожают новые квартиры

Портал «Мир квартир» исследовал цены на рынке недвижимости в 70 крупнейших городах России, чтобы определить динамику цен на новое жилье по итогам ноября 2025 года.
Портал отмечает, что «на рынке новостроек начинается предновогодний сезон – цены растут, чему способствует и уменьшение числа объектов в продаже. Предложение новостроек за месяц сократилось на 17% – сказалось замедление темпов строительства в течение года. Рост цены квадратного метра на первичном рынке в ноябре оказался выше, чем в предыдущие два месяца, но ниже, чем за ноябрь 2024 года».
В среднем по исследованным городам метр строящейся недвижимости в ноябре подорожал на 1,2%, цена теперь составляет 154 215 рублей.
Больше всего подорожал квадратный метр новостроек во Владикавказе (+9,8%), Симферополе (+5,6%) и Краснодаре (+3,7%).
Стоимость новой квартиры в ноябре выросла в 57 городах из 70, в 10 снизилась. Средняя стоимость поднялась на 1,9%, такое жилье обойдется сейчас в 8 020 170 рублей.
В Уфе «квадрат» нового жилья в ноябре 2025 года подорожал на 0,2% и стоит теперь 168 689 рублей в среднем.
Средняя стоимость квартиры поднялась на 0,1%, до 7 550 936 рублей.
