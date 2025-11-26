Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Недвижимость

Роспотребнадзор Башкортостана помог взыскать с застройщика более 500 тыс. рублей в пользу покупателя квартиры

Роспотребнадзор Башкортостана дал заключение в судебные органы по иску потребителя к некоммерческой организации Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан (НО ФРЖС РБ).

Покупатель обратился из-за многочисленных строительных дефектов в переданной ему квартире.

Управление Роспотребнадзора по республике было привлечено Кировским районным судом Уфы для дачи заключение по делу. В заключении Управления подтверждена обоснованность заявленных требований потребителя.

Рассмотрев все доказательства по делу, суд вынес решение о взыскании в пользу покупателя 518 297 рубля:

137 026 рубля – на устранение строительных недостатков;

248 026 рублей – неустойка за нарушение сроков удовлетворения требований потребителей;

5000 рублей – компенсацию морального вреда;

126 013 рублей – штраф;

2 232,96 рубля – почтовые расходы.

