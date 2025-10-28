Октябрь 2025: за сколько окупится новая квартира в Уфе, если сдавать ее в аренду?

Самым лучшим городом для покупки новой квартиры под сдачу в аренду в октябре стала Махачкала, где доходность составила 12% годовых, а окупаемость – 8,4 года. Также хорошо окупается жилье в Грозном (10% и 10 лет) и Мурманске (7% и 14,3 года).

В среднем по России доходность первичной квартиры составила 5,4% годовых, а окупаемость – 18,4 года.

В Уфе показатели близки к средним по стране: при средней стоимости новой квартиры 7 387 801 рубль квартиры сдаются за 34 175 рублей в месяц, доходность составляет 5,6% в год и окупается квартира за 18 лет.

Особенности исследования: для расчета было предположено, что покупается квартира новом доме и сдается круглый год без простоев, также не учитывались расходы на ремонт, содержание и на поиск арендатора, налоги и так далее, то есть реальная доходность будет еще ниже.