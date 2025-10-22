Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Недвижимость
  • News
Недвижимость

Поделиться:

Аренда домов в Башкортостане за год подешевела на треть

Специалисты портала «Мир квартир» провели исследование ставок аренды загородных коттеджей и дач в 82 регионах страны, чтобы проследить динамику с октября 2024 года.

За последний год аренда частных домовладений подорожала только в 17 из 82 регионов, в 65 подешевела.

В среднем по стране частные дома сдаются за 47 093 рубля в месяц, за год цена снизилась на 18%.

Самые дорогие дома сдаются, конечно, в Москве, где средняя ставка составляет 106 892 рубля в месяц (-11,5% с октября прошлого года). За столицей идут Моксковская (105 200 рублей, +4,5%%) и Ленинградская (82 108 рублей, +7,8%) области.

Наиболее доступные дома в Курганской области – в среднем их можно снять на месяц всего за 20 047 рублей (-12,8%). Также недорого стоит аренда такого жилья в Игушетии (20 548 рублей, -0,5%) и Бурятии (29 417 рублей, -42,4%).

Башкортостан в рейтинге по стоимости аренды домов располагается на 58 строчке: в среднем арендовать частный дом можно за 39 622 рубля в месяц, что на 28,2% дешевле, чем было в октябре 2024 года.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: