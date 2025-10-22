Аренда домов в Башкортостане за год подешевела на треть

За последний год аренда частных домовладений подорожала только в 17 из 82 регионов, в 65 подешевела.

В среднем по стране частные дома сдаются за 47 093 рубля в месяц, за год цена снизилась на 18%.

Самые дорогие дома сдаются, конечно, в Москве, где средняя ставка составляет 106 892 рубля в месяц (-11,5% с октября прошлого года). За столицей идут Моксковская (105 200 рублей, +4,5%%) и Ленинградская (82 108 рублей, +7,8%) области.

Наиболее доступные дома в Курганской области – в среднем их можно снять на месяц всего за 20 047 рублей (-12,8%). Также недорого стоит аренда такого жилья в Игушетии (20 548 рублей, -0,5%) и Бурятии (29 417 рублей, -42,4%).

Башкортостан в рейтинге по стоимости аренды домов располагается на 58 строчке: в среднем арендовать частный дом можно за 39 622 рубля в месяц, что на 28,2% дешевле, чем было в октябре 2024 года.