В Башкортостане хотят развивать строительство арендных домов

По славам главы правительства, Башкортостан сейчас сталкивается с вызовами, характерными для всей страны: жилье продается плохо, но в 2026 году по мере снижения ключевой ставки ожидается улучшение ситуации.

«В целом Башкортостан имеет прочный задел для дальнейшего роста. И, несмотря на определенные трудности, извлекаем полезное.

Например, неплохой и актуальный трек, который можем развивать сейчас, – это строительство арендных домов. Они всегда нужны. Это мировой тренд и понятный запрос семей, молодежи, специалистов. Мы к нему придем.

Наша задача сегодня – расшивать насущные вопросы и запастись строительным потенциалом на ближайший год», – сообщил Андрей Назаров.