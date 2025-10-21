В Башкортостане хотят развивать строительство арендных домов

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров обсудил с Ассоциацией застройщиков республики тенденции в жилищном строительстве и ситуацию на рынке.
По славам главы правительства, Башкортостан сейчас сталкивается с вызовами, характерными для всей страны: жилье продается плохо, но в 2026 году по мере снижения ключевой ставки ожидается улучшение ситуации.
«В целом Башкортостан имеет прочный задел для дальнейшего роста. И, несмотря на определенные трудности, извлекаем полезное.
Например, неплохой и актуальный трек, который можем развивать сейчас, – это строительство арендных домов. Они всегда нужны. Это мировой тренд и понятный запрос семей, молодежи, специалистов. Мы к нему придем.
Наша задача сегодня – расшивать насущные вопросы и запастись строительным потенциалом на ближайший год», – сообщил Андрей Назаров.
