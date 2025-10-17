В Уфе за год резко подорожала аренда больших квартир

Портал отмечает, что в большинстве городов наблюдается рост, поскольку на рынке купли-продажи жилья из-за дорогой ипотеки пока в основном царит застой, и многие семьи по-прежнему выбирают сценарий «арендовать», а не «покупать». По мере снижения ключевой ставки ЦБ ситуация может измениться.

В среднем по всем городам арендные ставки на однокомнатные квартиры за год выросли на 8,2%, до 28 051 рубля в месяц.

Квартиры с двумя комнатами, сдаваемые внаем, подорожали в среднем на 9,1%, до 35 426 рублей в месяц.

«Трешки» за год подорожали сильнее всего – на 14,2%, до 44 711 рублей в месяц.

В Уфе в октябре в среднем по городу цены составляют:

Однокомнатные – 25 514 рублей в месяц (+2,7% за год);

Двухкомнатные – 34 175 рублей в месяц (+10,8%);

Трехкомнатные – 44 152 рубля в месяц (+17,5%).