Новостройки в Уфе за год подорожали на 4,1%

В среднем по исследованным городам метр строящейся недвижимости с октября 2024 года подорожал на 10,3%, цена теперь составляет 151 514 рублей.

Больше всего подорожал квадратный метр новостроек в Севастополе (+33,9%), Магнитогорске (+32,3%) и Кургане (+28%).

Стоимость новой квартиры за год поднялась в 62 городах из 70. Средняя стоимость увеличилась на 7,6%, такое жилье обойдется сейчас в 7 809 097 рублей.

Издание отмечает, что предложение новостроек сократилось с октября 2024 года на 24%. Высокая ключевая ставка сделала свое дело: выход новостроек на рынок замедлился. Однако даже в условиях ограниченной льготной ипотеки цены смогли вырасти – это говорит о высоком спросе на строящееся жилье. Площади же в новых проектах снова сократились – с 52,8 до 51,5 кв. м в среднем.

В Уфе «квадрат» нового жилья за последний год подорожал на 8,4% и стоит теперь 166 802 рубля в среднем.

Средняя стоимость квартиры выросла на 4,1%, до 7 387 801 рубля.