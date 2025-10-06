III квартал 2025 года: в Уфе резко подорожала аренда квартир

Портал отмечает, что в третьем квартале продолжается обычное для осени оживление на рынке аренды: предложение сокращается, ставки растут. Правда, рост этот далеко не такой, как в прошлом году, когда рынок перестраивался после отмены широкой льготной ипотеки на первичке, и многие потенциальные покупатели квартир переориентировались на съем жилья.

В среднем по всем городам арендные ставки на однокомнатные квартиры в третьем квартале выросли на 5,6%, до 28 051 рубля в месяц.

Квартиры с двумя комнатами, сдаваемые внаем, подорожали в среднем на 5,7%, до 35 426 рублей в месяц.

«Трешки» за квартал также подорожали на 4,1%, до 44 711 рублей в месяц.

В Уфе в октябре в среднем по городу цены составляют:

Однокомнатные – 25 514 рублей в месяц (+9,6% за третий квартал);

Двухкомнатные – 34 175 рублей в месяц (+10,2%);

Трехкомнатные – 44 152 рубля в месяц (+9,2%).