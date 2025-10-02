III квартал 2025 года: в Уфе резко подорожало вторичное жилье

В среднем по исследованным городам метр вторичной недвижимости за третий квартал подорожал на 1,5%, цена теперь составляет 122 435 рублей.

Наибольший прирост показали Екатеринбург (+5,6%), Севастополь (+5,5%) и Уфа (+5,3%).

Стоимость вторичной квартиры за квартал поднялась только в 43 городах из 70, в 27 снизилась. Средняя стоимость поднялась на 1%, такое жилье обойдется сейчас в 6 491 297 рублей.

В Уфе «квадрат» вторичного жилья стоит теперь 129 394 рубля в среднем.

Средняя стоимость квартиры выросла на 3,3%, до 6 647 093 рублей.