Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Недвижимость
  • News
Недвижимость

Поделиться:

III квартал 2025 года: в Уфе резко подорожало вторичное жилье

Портал «Мир квартир» исследовал цены на рынке недвижимости в 70 крупнейших городах России, чтобы определить динамику цен на вторичное жилье по итогам третьего квартала 2025 года.

В среднем по исследованным городам метр вторичной недвижимости за третий квартал подорожал на 1,5%, цена теперь составляет 122 435 рублей.

Наибольший прирост показали Екатеринбург (+5,6%), Севастополь (+5,5%) и Уфа (+5,3%).

Стоимость вторичной квартиры за квартал поднялась только в 43 городах из 70, в 27 снизилась. Средняя стоимость поднялась на 1%, такое жилье обойдется сейчас в 6 491 297 рублей.

В Уфе «квадрат» вторичного жилья стоит теперь 129 394 рубля в среднем.

Средняя стоимость квартиры выросла на 3,3%, до 6 647 093 рублей.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: