Август 2025: в Уфе резко подорожала аренда жилья

В среднем по всем городам арендные ставки на однокомнатные квартиры в августе 2025 года выросли на 5%, до 27 954 рублей в месяц.

Квартиры с двумя комнатами, сдаваемые внаем, подорожали в среднем на 3,4%, до 34 989 рублей в месяц.

«Трешки» за август подорожали на 1,1%, до 43 452 рублей в месяц.

В Уфе по состоянию на начало сентября в среднем по городу цены составляли:

Однокомнатные – 26 274 рублей в месяц (+11,8% с начала августа);

Двухкомнатные – 34 371 рубль в месяц (+9,1%);

Трехкомнатные – 43 812 рублей в месяц (+2,5%).

Портал отмечает, что в этом году начало активного сезона на рынке аренды менее бурное, чем в прошлом: тогда в августе съемные квартиры подорожали на 7-9% в зависимости от комнатности, и рост ставок был почти во всех городах списка. Это связано с тем, что летом прошлого года свернули большинство программ льготной ипотеки.