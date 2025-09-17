Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Недвижимость

Август 2025: в Уфе резко подорожала аренда жилья

Портал «Мир квартир» исследовал цены на рынке недвижимости в 70 крупнейших городах России, чтобы определить динамику цен на аренду жилья в августе 2025 года.

В среднем по всем городам арендные ставки на однокомнатные квартиры в августе 2025 года выросли на 5%, до 27 954 рублей в месяц.

Квартиры с двумя комнатами, сдаваемые внаем, подорожали в среднем на 3,4%, до 34 989 рублей в месяц.

«Трешки» за август подорожали на 1,1%, до 43 452 рублей в месяц.

В Уфе по состоянию на начало сентября в среднем по городу цены составляли:

Однокомнатные – 26 274 рублей в месяц (+11,8% с начала августа);

Двухкомнатные – 34 371 рубль в месяц (+9,1%);

Трехкомнатные – 43 812 рублей в месяц (+2,5%).

Портал отмечает, что в этом году начало активного сезона на рынке аренды менее бурное, чем в прошлом: тогда в августе съемные квартиры подорожали на 7-9% в зависимости от комнатности, и рост ставок был почти во всех городах списка. Это связано с тем, что летом прошлого года свернули большинство программ льготной ипотеки.

