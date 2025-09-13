Август 2025: в Уфе резко подорожал «квадрат» вторичного жилья

В среднем по исследованным городам метр вторичной недвижимости в августе подорожал на 0,7%, цена теперь составляет 122 196 рублей.

Сильнее всего подорожал квадратный метр вторички в Севастополе (+3,5%), Чебоксарах (+3,4%) и Перми (+3,3%).

Стоимость вторичной квартиры за август поднялась в 38 городах из 70, в 31 упала. Средняя стоимость снизилась на 0,1%, такое жилье обойдется сейчас в 6 464 538 рублей.

В Уфе «квадрат» вторичного жилья в августе 2025 года подорожал сразу на 1,2% и стоит теперь 126 516 рублей в среднем.

Средняя стоимость квартиры выросла на 0,3%, до 6 555 274 рублей.