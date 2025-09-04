Август 2025: в Уфе резко подорожали новостройки

В среднем по исследованным городам метр строящейся недвижимости в августе подорожал на 1,3%, цена теперь составляет 150 461 рубль.

Больше всего подорожал квадратный метр новостроек в Кургане (+11,6%), Севастополе (+9,4%) и Магнитогорске (+9,1%).

Стоимость новой квартиры в августе выросла только в 48 городах из 70, в 22 снизилась. Средняя стоимость поднялась на 0,6%, такое жилье обойдется сейчас в 7 666 885 рублей.

В Уфе «квадрат» нового жилья в августе 2025 года подорожал на 0,4, после падения на 1,5% в июле, и стоит теперь 171 766 рублей в среднем.

Средняя стоимость квартиры поднялась сразу на 1,6%, после падения на 3,7%, до 7 498 762 рублей.