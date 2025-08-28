Август 2025: как быстро окупится частный дом в Башкортостане, если сдавать его в аренду?

Исследование показало, что на данный момент самые выгодные частные дома находятся в Коми, где показатель доходности составил 18,6% годовых, а окупаемость – всего 5,4 года. Следом идут Псковская (18,3%, 5,5 года) и Архангельская (17,9%, 5,6 года) области.

Самый низкодоходный регион – Ингушетия, где дома приносят всего 2,7% годовых и окупаются целых 36,9 года. Также невыгодно покупать для сдачи в аренду дома в Дагестане (3,4% и 29,5 года) и Кабардино-Балкарской республике (4,8% и 20,7 года).

В среднем по России доходность частных домов составляет 9,8%, окупаются они за 10,2 года.

Башкортостан в рейтинге доходности в «неблагополучной» половине списка: при средней стоимости частного дома 6 292 371 рубль и цене аренды 49 963 рубля в месяц, доходность составляет 9,5% в год, окупается дом за 10,5 года.

Особенности исследования: окупаемость вычислялась путем деления стоимости недвижимости на годовой доход, а доходность – как обратное число этого показателя. Для расчета было предположено, что дом сдается круглый год без простоев, также не учитывались расходы на ремонт, содержание дома и на поиск арендатора, налоги и так далее, то есть реальная доходность будет еще ниже.