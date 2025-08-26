Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Недвижимость
  • News
Недвижимость

Поделиться:

«Квадрат» новостройки в Уфе стоит на треть дороже «квадрата» вторичной квартиры

Портал «Мир квартир» исследовал цены на рынке недвижимости в 70 крупнейших городах России, чтобы определить разницу в ценах на новые квартиры и на вторичное жилье в августе 2025 года.

Портал отмечает, что еще в 2019 году «вторичка» стоила чуть больше строящегося жилья, но с 2020 года с введением широкой программы льготной ипотеки начался разгон стоимости новостроек.

Сейчас в 67 городах из рассмотренных 70 квадратный метр новостроек стоит дороже вторичного, в трех городах – дешевле.

В среднем по российским крупным городам квартира в новостройке стоит на 17,7% дороже: 7 620 513 рублей на «первичке» против 6 472 441 рублей на «вторичке».

В Уфе разница в средней цене квадратного метра нового (171 137 рублей) и вторичного (125 074 рубля) жилья составляет 36,8%.

Разбег цене среднего лота меньше, так как строят много домов с маленькими квартирами. Средняя новостройка в Уфе обойдется сегодня в 7 377 195 рублей, «вторичка» – в 6 536 752 рубля, разница – 12,9%.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: