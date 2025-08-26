«Квадрат» новостройки в Уфе стоит на треть дороже «квадрата» вторичной квартиры

Портал отмечает, что еще в 2019 году «вторичка» стоила чуть больше строящегося жилья, но с 2020 года с введением широкой программы льготной ипотеки начался разгон стоимости новостроек.

Сейчас в 67 городах из рассмотренных 70 квадратный метр новостроек стоит дороже вторичного, в трех городах – дешевле.

В среднем по российским крупным городам квартира в новостройке стоит на 17,7% дороже: 7 620 513 рублей на «первичке» против 6 472 441 рублей на «вторичке».

В Уфе разница в средней цене квадратного метра нового (171 137 рублей) и вторичного (125 074 рубля) жилья составляет 36,8%.

Разбег цене среднего лота меньше, так как строят много домов с маленькими квартирами. Средняя новостройка в Уфе обойдется сегодня в 7 377 195 рублей, «вторичка» – в 6 536 752 рубля, разница – 12,9%.