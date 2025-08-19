Свой угол: сколько стоит комната в Уфе

Аналитики федерального портала «Мир Квартир» отмечают, что комнаты – это узкий сегмент рынка, и предложение на нем только за последний год сократилось на 43%. В этих условиях цены на них растут быстрее, чем на квартиры. Сейчас в среднем по стране комнаты на 59% дешевле студий и на 77% – обычной квартиры

Самые дорогие комнаты в стране – конечно, в Москве. Они стоят в среднем 4 630 054 рубля. Следом идут цены в Сочи (3 503 167 рублей), Санкт-Петербурге (2 971 563 рубля), Владивостоке (2 602 758 рублей) и Секастополе (2 575 525 рублей).

Недорого, меньше чем за 750 000 рублей, можно купить среднюю комнату в следующих городах: Нижнем Тагиле (532 899 рублей), Брянске (693 226 рублей) и Ульяновске (712 858 рублей).

В среднем по России комната стоит 1 462 430 рублей, что на 9,7% больше, чем было в год назад.

Уфа в рейтинге по цене комнат стоит на 18 месте, в среднем такое жилье обойдется в 1 673 618 рублей, что на 3,9% больше, чем было год назад.