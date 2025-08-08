Июль 2025: в Уфе резко подорожало вторичное жилье

В среднем по исследованным городам метр вторичной недвижимости в июле подорожал на 0,6%, цена теперь составляет 121 288 рублей.

Сильнее всего подорожал квадратный метр вторички в Астрахани (+3%), Красноярске (+2,4%) и Брянске (+2,2%).

Стоимость вторичной квартиры за июль поднялась в 44 городах из 70, в 23 упала. Средняя стоимость поднялась на 0,7%, такое жилье обойдется сейчас в 6 472 441 рубль.

В Уфе «квадрат» вторичного жилья в июле 2025 года подорожал сразу на 1,8% и стоит теперь 125 074 рубля в среднем.

Средняя стоимость квартиры выросла на 1,5%, до 6 536 752 рублей.