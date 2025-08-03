Июль 2025: в Уфе резко подешевели новостройки

В среднем по исследованным городам метр строящейся недвижимости в июле подорожал на 0,6%, цена теперь составляет 148 507 рублей.

Больше всего подорожал квадратный метр новостроек во Владикавказе (+4,9%), Грозном (+4,8%) и Ростове-на-Дону (+4,7%).

Стоимость новой квартиры в июле выросла только в 45 городах из 70, в 25 снизилась. Средняя стоимость поднялась на 0,5%, такое жилье обойдется сейчас в 7 620 513 рублей.

В Уфе «квадрат» нового жилья в июле 2025 года подешевел сразу на 1,5% и стоит теперь 171 137 рублей в среднем.

Средняя стоимость квартиры упала на 3,7%, до 7 377 195 рублей.