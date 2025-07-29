I полугодие 2025: в Уфе подешевела аренда маленьких квартир

Сейчас самые дорогие малогабаритные квартиры сдаются, конечно, в Москве (52 782 рубля в месяц в среднем, -1,7% с начала года).

Следом идут Сочи (41 734 рубля в месяц, +25,8%), Хабаровск (35 001 рубль в месяц, +4,4%), Санкт-Петербург (33 939 рублей в месяц, +4,7%) и Московская область (32 906 рублей в месяц, -1,4%).

Уфа (20 148 рублей в месяц, -3,8%) в этом списке на 49 строчке: аренда малогабаритной квартиры здесь обойдется дешевле, чем в Челябинске (22 464 рубля в месяц, -2,8%) и Казани (26 5400 рублей в месяц, -2,1%).

В целом по стране цена аренды квартиры до 32 кв. м с начала года почти не изменилась (-0,1%) и составляет сейчас 22 981 рубль в месяц.