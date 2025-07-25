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В Уфе с начала года вырос срок окупаемости вторичных квартир

Портал «Мир квартир» исследовал цены на рынке недвижимости в 70 крупнейших России, чтобы определить, насколько выгоден бизнес по сдаче квартир в аренду в июле 2025 года.

Самым лучшим городом для покупки квартиры под сдачу в аренду стала Астрахань, где доходность составила 9% годовых, а окупаемость – 11,2 года. Также хорошо окупается жилье в Нижнем Тагиле (8,6% и 11,7 года) и Грозном (8,4% и 11,9 года).

В среднем по стране доходность квартиры на «вторичке» составила 6,3% годовых, а окупаемость – 16 лет.

Уфа с этим все плохо: при средней стоимости 6 437 265 рублей квартиры сдаются за 31 000 рублей в месяц, доходность составляет 5,8% в год и окупается квартира за 17,3 года. В начале 2025 года окупаемость составляла 17,1 года.

Особенности исследования: для расчета было предположено, что квартира покупается на вторичном рынке и сдается круглый год без простоев, также не учитывались расходы на ремонт, содержание и на поиск арендатора, налоги и так далее, то есть реальная доходность будет еще ниже.

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