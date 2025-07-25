Еще больше жителей Башкортостана смогут купить жилье по льготным ценам

В Башкортостане расширили перечень категорий граждан, имеющих право на приобретение квартир у некоммерческой организации Фонд развития жилищного строительства РБ (ФРЖС РБ).
Об этом сообщили в региональном Минстрое. Право на покупку жилья по льготной цене теперь имеют следующие категории жителей:
– многодетные семьи – до достижения старшим ребенком 18 лет (если обучается на очной основе – 23 лет);
– семьи с ребенком, которому не исполнилось семи лет;
– семьи с двумя и более детьми, не достигшими 18 лет;
– получатели государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;
– ветераны труда;
– работники аккредитованных IT-компаний, зарегистрированных на территории региона;
– собственники и наниматели жилых помещений, которые проживают в домах, подлежащих комплексному развитию территории.
Сейчас госзастройщик работает в Уфе, Стерлитамаке, Кумертау, Октябрьском, Дюртюлях. Стоимость квартир начинается от 61 тыс. рублей за кв. м.
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