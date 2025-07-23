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Башкортостан вошел в топ-5 рейтинга регионов по развитию ипотеки

Эксперты РИА «Рейтинг» подготовили рейтинг регионов по развитию ипотеки. В нем учитывается количество ипотечных кредитов, выданных за последние 12 месяцев на тысячу человек экономически активного населения, а также динамика ипотеки и другие показатели.

Лидирует по количеству ипотеки за последний год Тыва: на тысячу человек экономически активного населения приходится 51,5 выданных ипотечных кредитов. При этом по сравнению с первой половиной прошлого года в этом году динамика снизилась на 77,1%.

Следом идут Бурятия (24,1 кредита на тысячу человек экономически активного населения), Тюменская область (23) и Саха (Якутия) (22,1).

Замыкает топ-5 Башкортостан: за последний год на тысячу человек экономически активного населения пришлось 22 выданных ипотечных кредита. В этом году динамика снизилась на 55,2% по сравнению с первым полугодием 2024 года.

Средний размер ипотечного кредита в январе-мае в республике составил 3,47 млн рублей. Доля просроченной задолженности по ипотеке невысока – 0,66%.

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