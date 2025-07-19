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I полугодие 2025: в Башкортостане подорожали частные дома

Портал «Мир квартир» исследовал цены на рынке недвижимости в 85 регионах страны, чтобы определить динамику цен на индивидуальные дома по итогам первого полугодия 2025 года.

С начала 2025 года цены на дома выросли в 82 регионах России из 85, в трех снизились.

В среднем индивидуальный дом по России стоит 7 534 305 рублей, что на 2,8% больше, чем было в конце прошлого года.

Самые дорогие на сегодняшний день частные дома, конечно, в Москве (30 767 745 рублей в среднем), Санкт-Петербурге (22 927 843 рублей) и Московской области (18 514 832 рубля).

В Башкортостане цены с начала года поднялись незначительно: сегодня такое жилье обойдется в среднем в 6 168 598 рублей, что на 1,5% дороже, чем было полгода назад. Квадратный метр такого жилья обойдется в 57 385 рублей (+1,5%).

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