Башкортостан занял 33 место в рейтинге регионов РФ по доступности жилья

В исследовании предполагалось, что семья со средним по региону доходом будет откладывать на счет в банке все деньги свыше минимальных необходимых затрат, чтобы купить жилье, не прибегая к ипотеке.

Выяснилось, что лучшая ситуация в стране – конечно, в северных регионах: в Мурманской области и ХМАО копить придется всего 1,8 года. Средняя стоимость квартиры площадью 60 кв. м там составляет 4,8 млн рублей и 5,4 млн рублей соответственно.

Следом идут Ненецкий АО (1,9 года), ЯНАО (два года) и Магаданская область (2,1 года).

Башкортостан занимает печальное 33 место: при средней стоимости такой квартиры пять млн рублей, копить придется как минимум 3,5 года.

Чуть лучше ситуация в Москве (3,3 года, 27 место), Челябинской области (3,1 года, 20 место). В Татарстане – хуже (3,6 года, 41 место).