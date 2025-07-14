I полугодие 2025: в Уфе подешевела аренда квартир

Портал отмечает, что во втором квартале текущего года падение арендных ставок, наблюдаемое в первые три месяца, в большинстве городов уже прекратилось. В июле начинается сезонное ценовое ралли, которое продолжится до ноября-декабря, так что для арендодателей сейчас лучшее время, чтобы сдать квартиру.

В среднем по всем городам арендные ставки на однокомнатные квартиры с начала 2025 года снизились на 2,6%, до 26 553 рубля в месяц.

Квартиры с двумя комнатами, сдаваемые внаем, подорожали в среднем на 0,1%, до 33 515 рублей в месяц.

«Трешки» за полгода также подорожали на 1,6%, до 42 934 рубля в месяц.

В Уфе в июле в среднем по городу цены составляют:

Однокомнатные – 23 273 рубля в месяц (-3,8% с начала года);

Двухкомнатные – 31 000 рублей в месяц (+0,8%);

Трехкомнатные – 40 447 рублей в месяц (-3,1%).