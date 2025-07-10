Первое полугодие 2025: вторичное жилье в Уфе подорожало на 2%

В среднем по исследованным городам метр вторичной недвижимости с начала года подорожал на 2,4%, цена теперь составляет 120 624 рубля.

Сильнее всего подорожал квадратный метр вторички в Курске (+21,2%), Ижевске (+11,6%) и Перми (+6,3%).

Стоимость вторичной квартиры за шесть месяцев поднялась в 54 городах из 70, в одном не изменилась. Средняя стоимость поднялась на 2%, такое жилье обойдется сейчас в 6 426 299 рублей.

В Уфе «квадрат» вторичного жилья с начала 2025 года подорожал на 2,5% и стоит теперь 122 839 рублей в среднем.

Средняя стоимость квартиры выросла на 2%, до 6 437 265 рублей.