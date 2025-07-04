Уфа вошла в топ-25 городов России по вводу жилья

Лидером рейтинга стал Краснодар, где за 2024 год ввели 2,938 млн кв. м жилья – по 2,3444 кв. м на каждого жителя города.

Следом идут Грозный (790 тыс. кв. м – 1,978 кв. м на человека), Кызыл (230 тыс. кв. м – 1,757 кв. м на человека), Салехард (86 тыс. кв. м – 1,74 кв. м на человека) и Тюмень (1,456 млн кв. м – 1,68 кв. м на человека).

Уфа в рейтинге заняла 21 строчку: за 2024 год было введено 1,132 млн кв. м жилья, то есть по 0,952 кв. м на каждого жителя. Это 33,8% от всего жилья, введенного за год в регионе.

По сравнению с 2023 годом объем введенного жилья в Уфе снизился на 5,9%. Всего на каждого жителя города приходится 28,3 кв. м жилплощади.