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I полугодие 2025: в Уфе резко подорожал «квадрат» новостройки

Портал «Мир квартир» исследовал цены на рынке недвижимости в 70 крупнейших городах России, чтобы определить динамику цен на новые квартиры по итогам первого полугодия 2025 года.

В среднем по исследованным городам метр строящейся недвижимости с начала года подорожал на 1,8%, цена теперь составляет 147 618 рублей.

Больше всего подорожал квадратный метр новостроек в Нижнем Тагиле (+17,9%), Череповце (+15,2%) и Грозном (+8,8%).

Стоимость новой квартиры за полгода поднялась только в 48 городах из 70. Средняя стоимость поднялась на 3,3%, такое жилье обойдется сейчас в 7 586 205 рублей.

В Уфе «квадрат» нового жилья первые шесть месяцев 2025 года подорожал сразу на 3,5% и стоит теперь 173 828 рублей в среднем.

Средняя стоимость квартиры поднялась на 1,4%, до 7 661 606 рублей.

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