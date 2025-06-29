В Уфе малогабаритные квартиры подорожали за год на 8,5%

Портал «Мир квартир» исследовал цены на рынке недвижимости в 70 крупнейших городах России, чтобы определить динамику цен на новые квартиры площадью до 32 кв. м за последний год.
В среднем по исследованным городам «квадрат» новой маленькой квартиры с июня 2024 года подорожал на 6,5%, цена теперь составляет 129 509 рублей.
Больше всего подорожал квадратный метр в Курске (+36,9%), Ижевске (+19,4%) и Череповце (+17,9%).
Стоимость такой квартиры за год поднялась в 59 городах из 70, в 11 упала. Средняя стоимость выросла на 7%, такое жилье обойдется сейчас в 3 554 703 рубля.
В Уфе «квадрат» квартиры-малютки с июня 2024 года подорожал на 7,5% и стоит теперь 133 543 рубля в среднем.
Средняя стоимость квартиры выросла на 8,5%, до 3 611 882 рублей.
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